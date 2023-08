Mailand registriert wieder Kinder männlicher Paare

Die Leihmutterschaft ist in Italien seit 2004 verboten. Vergangene Woche wurde ein umstrittener Gesetzesentwurf verabschiedet, mit dem Leihmutterschaft künftig auch im Ausland strafrechtlich verfolgt wird. Ob dieser Schritt in dem jeweiligen Land legal oder illegal ist, ist egal. Italienerinnen und Italiener, die diese in Angriff nehmen, müssen mit Geldstrafen von bis zu einer Million Euro und Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren rechnen. Die niedrigsten Strafen sind drei Monate Haft beziehungsweise eine Geldstrafe von 600.000 Euro.