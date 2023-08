Favoriten-Überschuss vor neuer Saison

Vereinzelte Highlights gab’s in der vierten Liga immer wieder mal. Etwa als Ex-Profi Manfred Pamminger seine Karriere in Eugendorf ausklingen ließ und ein gewisser Karim Onisiwo in Straßwalchen auflief. Oder als der neue Bullen-Trainer Gerhard Struber Heimatverein Kuchl coachte. Mit der Reform der Regionalliga kommt aber in der von 14 auf 16 Klubs wiederaufgestockten Salzburger Liga richtig Spannung rein. Den meisten Absteigern wie den aufmagazinierten Halleinern, Kuchl unter Trainerfuchs Hofer (mit Ex-Profi Perlak), Seekirchen oder Grödig wird zugetraut, mehr als nur eine gute Rolle spielen zu können. Durch die hohe Dichte gilt es fast als sicher, dass es keine fade Spielzeit wird wie einst, als Absteiger Anif mit Punkterekord Meister wurde.