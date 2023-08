Lkw-Fahrer lud Kinderporno ins Netz

Kleinlaut präsentiert sich der bislang Unbescholtene in der Verhandlung am Donnerstag. Von einem Anwalt vertreten wird der Lkw-Fahrer nicht. Seine Rechte kennt er aber haargenau. „Aussagen will ich nur, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird“, stellt er Staatsanwalt Johannes Hartmann und Richterin Silke Sandholzer vor die Wahl. Der Bitte wird stattgegeben, der Saal nach Verlesung der Anklageschrift geräumt.