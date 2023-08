Team haut Vize-Weltmeister raus! Jetzt kommt Rins

„Naturtalent“

„Wir sind sehr erfreut, dass Alex zum Yamaha-Team stößt und heißen ihn herzlich in der Yamaha-MotoGP-Gruppe willkommen", freut sich Rennleiter Lin Jarvis über das Zustandekommen des Deals. „Wir erwarten, dass Alex eine große Bereicherung sein wird. Er hat viel Erfahrung als MotoGP-Fahrer und ist als Naturtalent und mehrfacher Rennsieger in der MotoGP-Klasse bekannt.“ Seinen letzten Rennsieg konnte der 27-Jährige vergangenen April in Texas feiern.