Zurück auf der Insel: Beach-EM in Wien gestartet

„Man merkt gar nicht, dass es unter der Woche ist“, bringt es die 21-jährige Viki aus Niederösterreich auf den Punkt. Tag Eins am Wiener Beach und das insgesamt 6500-Personen-Stadion war bereits fast voll, am 49.000 m²-Gelände befanden sich etwa 8000 Fans. Auch für die kommenden Tage sind nur noch am Donnerstag und Freitag am Vormittag Restkarten verfügbar, heißt es vom Veranstalter.