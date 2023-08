Die Causa Kika/Leiner: Auch ein soziales Debakel

Der Kahlschlag bei der Kika/Leiner-Gruppe wurde medial in allen Details wiedergegeben, traf aber freilich nicht nur Mitarbeiter und Filialen, sondern auch die Kunden in einer Tragweite, die erst jetzt absehbar wird, wo die Geschäfte tatsächlich nicht mehr offen haben. Immer wieder bleiben vorwiegend ältere Anrainer stehen, um beim Flanieren oder dem Erledigen von Besorgungen einen Blick in die leere Erdgeschosshalle zu werfen. Teils aus Fassungslosigkeit, teils aus nostalgischem Empfinden. Gut frequentiert sei dieser Kika immer gewesen, behauptet die ältere Dame, an der Kassa hätte es sich am Nachmittag oft gestaut und sie habe sich oft darüber geärgert. „Ich hatte das Gefühl, dass alle zur selben Zeit einkaufen“, lacht sie, „aber ich bin in Pension und habe genug Zeit.“