Smart-Meter-Fan verzweifelte an der EVN-Homepage

Ingenieur platzte der Kragen

Aber nicht immer, denn auch bei der Vorversion der heutigen Homepage gab es Probleme, die er mit einem Techniker jedoch in den Griff bekam. Jetzt gab es wieder Probleme – seit Wochen versuchte er via E-Mail die Hilfe eines Technikers zu bekommen. Nun platzte ihm der Kragen, und er wandte sich an die „Krone“, welche die EVN mit seinem Fall konfrontierte. Man reagierte prompt.