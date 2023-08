Radfahrer bei „Dooring“-Unfall in Wien verletzt

Radfahrer und Taxi waren kurz vor 7 Uhr in der Schottengasse stadteinwärts unterwegs. Weil das Fahrzeug langsam unterwegs war, fuhr der 29-Jährige daran vorbei. Just in diesem Moment stoppte es und der 18-jährige Fahrgast öffnete die Tür. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.