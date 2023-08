Drohnentrümmer und Explosionen erschütterten Kiew

Gruppe von mehreren Drohnen wurde rechtzeitig entdeckt

Weiter nördlich, in der Hauptstadt Kiew, seien in der Nacht mehr als zehn Drohnen abgeschossen worden, erklärte die Militärverwaltung der Stadt. „Gruppen von Drohnen drangen gleichzeitig aus mehreren Richtungen in Kiew ein“, gab Verwaltungsleiter Serhij Popko auf Telegram an. Die mehr als zehn Drohnen iranischen Fabrikats seien jedoch rechtzeitig entdeckt und mithilfe der Luftabwehr abgeschossen worden.