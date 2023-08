Skindred: Ein Karrieremarathon im eigenen Tempo

„Wenn ich AC/DC höre, dann fange ich mit Jungle-Remixes ihrer Songs auch nichts an, aber bei Skindred können wir uns das leisten“, lacht Webbe, „wir springen von Genre zu Genre und experimentieren. So wie wir das seit 25 Jahren machen. Ich habe als Kind Bands wie The Clash, The Specials und The Police geliebt. Sie alle kreierten Musik aus unterschiedlichen Welten, konnten sie aber auf eine stringente Linie bringen. Wir wollen mit unserem Sound Menschen zusammenbringen, die sonst vielleicht nie zusammenfinden würden.“ So ist ein Track wie „Life That’s Free“ auch keine Anti-Corona-Hymne, sondern eine Ode an das Leben an sich. „Der Song ist für alle, die Glück und Zufriedenheit verspüren. Ich halte mich per se nicht lange mit negativer Energie auf, sondern schaue nach vorne und mache einfach weiter. Das ist meine Devise.“