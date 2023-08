Kärntner bei Schieß-Unfall im Zangtal verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Schießstand. Dort dürfte der 46-jährige Kärntner seine Langwaffe geladen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zu einer Schussabgabe. Wie sich der Schuss bei dem Mann lösen konnte, ist noch unklar, hieß es seitens der Polizei. Das Projektil durchdrang jedenfalls die Holzabtrennung und schlug am Boden des benachbarten Schießstandes ein. In diesem Schießstand befand sich ein 62-jähriger Kärntner. Er wurde von umherfliegenden Asphalt- sowie Projektilteilen leicht verletzt.