Nach Seuchenjahr bringt Müldür Rapid noch Geld

Kleinvieh macht auch Mist! Aus dem aktuellen Kader konnte Rapid in diesem Sommer noch keinen Transfer-Cent lukrieren, dafür bringen Ex-Spieler Geld. Nach Marcel Sabitzer und Attlila Szalai spült jetzt auch Mert Müldür (2017 für 4,7 Millionen Euro nach Italien gewechselt) einen niedrigen sechsstelligen Solidaritätsbeitrag in die leeren Kassen in Hütteldorf.