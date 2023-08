Deutsche trinken jetzt wegen Teuerung weniger Bier

Der Bierabsatz der in Deutschland ansässigen Brauereien ist in der ersten Jahreshälfte gesunken. Er fiel um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 4,2 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. „Nach dem leichten Anstieg 2022 gegenüber dem Pandemiejahr 2021 setzt sich damit die langfristige Entwicklung mit sinkenden Absatzzahlen fort“, so die Statistiker. Der Bierabsatz liege im Halbjahr um 12,2 Prozent niedriger als zehn Jahre zuvor.