Hat Sturm den nächsten Höjlund schon im Kader?

System verstanden

Das mit den Toren gelingt schon gut: drei im Cup, dazu ein Assist, jetzt das Tor gegen die Austria. Macht fünf Scorerpunkte in zwei Pflichtspielen. „Es ist wichtig für einen Stürmer zu treffen. Wichtiger ist mir aber, dass ich schnell das Pressing hier verstanden habe, die Art und Weise, wie Sturm spielt. Es hilft mir, dass wir bei meinem Ex-Klub Górnik Zabrze ein ähnliches System gespielt haben. Sonst hätte ich wohl mehr Probleme bei der Anpassung. Die Trainer in Graz helfen mir aber sehr weiter. Sie geben mir direkt am Feld bei jeder Einheit Feedback, das war in Polen nicht immer so. Dazu profitiere ich von den individuellen Trainings für die Stürmer enorm.“