Pakistan: IS bekennt sich zu Selbstmordanschlag

Premierminister will Terroristen vernichten

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif bezeichnete Terroristinnen und Terroristen nach dem Anschlag als „Feinde“. „Wir werden sie vernichten.“ Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Am Montag meldete sich schließlich der Islamische Staat (IS). Der regionale Ableger des IS ist in der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan aktiv. Dort war die Terrormiliz erstmals 2015 auf afghanischem Gebiet aufgetaucht. Seitdem will sie eine „Provinz“ namens „IS-Khorasan“ etablieren.