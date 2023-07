Erste Festnahmen nach Bombenattentat in Pakistan

Nach einem mutmaßlichen Bombenanschlag mit mehr als 40 Toten wurden in Pakistan drei Verdächtige festgenommen. Die Polizei gab bekannt, dass ein Selbstmordtäter für die Tat verantwortlich sei. DNA-Proben des Mannes sollen nun untersucht werden. Bei der Explosion in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa waren am Sonntag mindestens 46 Menschen in den Tod gerissen und mehr als 150 verwundet worden.