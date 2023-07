Landesregierung präsentiert ihre Klausurergebnisse

Auch der Arbeitsmarkt steht im Fokus der Zukunftspläne. Die Landesregierung möchte versteckte Potenziale am heimischen Arbeitsmarkt heben, insbesondere bei Frauen über 55, schlecht qualifizierten Personen und Asylberechtigten. Zudem sollen gezielt 1.000 Arbeitskräfte mittels der Rot-Weiß-Rot-Card angeworben werden, um den Fachkräftemangel zu mildern. Die Ergebnisse der Arbeitsklausur wurden in einer Pressekonferenz von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek präsentiert. Die Landesregierung sieht in diesen Maßnahmen eine Weichenstellung für die Zukunft und hofft auf positive Effekte für die Bevölkerung und die Wirtschaft in Salzburg.