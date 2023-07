Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen

Schiff gehört japanischer Reederei

Der neue Ankerplatz soll windgeschützter sein und nicht mehr in der Nähe des Schiffsverkehrs liegen. Der Frachter soll dort bleiben, bis das Feuer erloschen und in weiterer Folge ein neuer Hafen gefunden ist. Der Brand war, wie berichtet, in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen. Beim Evakuieren der Besatzung kam ein Mensch ums Leben.