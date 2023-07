Ölpest droht: Riskantes Abschleppmanöver begonnen

In der vergangenen Nacht konnten Bergungsspezialisten vor der niederländischen Küste den brennenden Frachter weiter in Richtung eines weniger gefährlichen Liegeplatzes bringen. Es ist ein riskantes Unternehmen, denn das Schiff mit rund 3800 Autos an Bord steht noch immer in Flammen, und die Gefahr einer Umweltverschmutzung bleibt.