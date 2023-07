Hin und Her um brennenden Frachter im Wattenmeer

Starke Südwestwinde machten das Abschleppen unmöglich. Ein Schleppschiff, das zu der brennenden „Fremantle Highway“ gefahren ist, sei inzwischen derart in Rauch eingehüllt, dass ein Abschleppen in einem Hafen zu gefährlich für die Besatzung sei, teilte die zuständige niederländische Behörde am Wochenende mit. Geplant war, den Frachter an einen vorläufigen Ankerplatz in der Nordsee zu schleppen.