Alpinisten mussten auf Tiroler Berg übernachten

Zwei Alpinisten im Alter von 53 und 45 Jahren waren am Freitag von Plangeross in St. Leonhard im Pitztal auf die Kaunergrathütte aufgestiegen, um dort zu nächtigen. Am Samstag setzten sie bereits um 5 Uhr ihre Tour fort und erklommen die Watzespitze über den Ostgrat. Beim Abstieg wurde ihnen jedoch das Wetter zum Verhängnis.