Sepp Straka - sorgt in der Golf-Welt für Furore

Auch wenn er ein „halber Amerikaner“ ist, seit seinem 14. Lebensjahr in den Vereinigten Staaten lebt - wenn bei einem Golfturnier rund um den Globus der Name Sepp Straka aufscheint, dann steht noch immer die Nationalität „Österreich“ dahinter. Der 30-Jährige ist auch stolz auf seine Geburtsstadt Wien, will diese auch nicht missen, das Wiener Schnitzel liebt er nach wie vor: „Ich will es oft meinen amerikanischen Freunden zubereiten, aber leider klappt das nicht immer, weil es in Amerika nicht die perfekten Brösel gibt - das vermisse ich am meisten...“