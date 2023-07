Bergespezialisten konnten erstmals an Bord

Viel mehr Autos - vor allem elektrische - an Bord, als angenommen

Die Folge wäre eine Umweltkatastrophe in der Nordsee und dem nahen Wattenmeer. Kürzlich wurde bekannt, dass weitaus mehr E-Autos auf dem 199 Meter langen Frachter sind: 498 und nicht 25, wie bisher angenommen. Das teilte das Charterunternehmen K-Line mit. Zuvor hatte es geheißen, es seien 2857 Autos an Bord, darunter 25 E-Autos. Die niederländische Küstenwache erklärte, die Ursache des am Dienstagabend ausgebrochenen Feuers auf dem vor der niederländischen Küste liegenden Frachter sei noch unklar. Laut einer vom Sender RTL veröffentlichten Aufnahme eines Notrufs soll vermutlich ein in Brand geratener Akku eines E-Autos das Feuer ausgelöst haben.