Ankaufpflicht für Land soll Seegrundstücke sichern

Satte 57 Euro am Tag für ein Holzfloß am Attersee: Um zum Teil horrende Preise will das Salzburger Start-up „Platz am See“ Badeplatzln zum Mieten vermitteln - die „Krone“ hat berichtet. Als Gegenstück zu diesem „freien Markt“ schwebt den Grünen in Oberösterreichs Landtag vor, noch mehr öffentlich zugängliche, freie Seezugänge zu sichern und zu schaffen.