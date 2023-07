Glattauer-Verfilmung: „Humor in Tragödie suchen“

Auf ihre Regisseurin Johanna Moder können sich die beiden also blind verlassen: „Ich habe es sehr genossen, dass wir schon im Vorfeld viele Gespräche geführt haben, um die Figuren zu entwickeln, das ist heutzutage ein echter Luxus. So müssen wir jetzt am Set gar nicht mehr viel diskutieren“, so Koschitz. Die für Rubey eine wichtige Motivation war, bei dem Projekt mitzumachen: „Endlich können wir zusammenarbeiten.“ Doch natürlich spielte auch die Buchvorlage eine Rolle: „Ich mag die Romane von Daniel Glattauer sehr, er hat eine unglaubliche Gabe, Geschichten zu erzählen.“ Der Autor verfolge mit großer Hoffnung die Dreharbeiten und sei auch schon am Set gewesen. Bald werden einige Szenen in Venedig gedreht, wo Glattauer einen Passanten spielen soll. Bis dahin stehen aber noch Drehtage in Wien und im Burgenland an. Insgesamt stehen Koschitz und Rubey rund vier Wochen vor der Kamera. In weiteren Rollen sind u. a. Barbara Auer, Mara Romei, Stefan Rudolf oder Marcel Mohab zu sehen.