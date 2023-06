Zukunftspläne: Wird der ORF jetzt Netflix?

Um auch die Neukunden vom ORF zu überzeugen, sieht Weißmann vor, Angebotslücken zu finden und zu schließen. Der ORF soll Netflix & Co. nacheifern und zum Streamingdienst werden, schließlich gibt ihm das neue ORF-Gesetz weitreichende Rechte im Onlinebereich. Künftig soll also jeder seine gewünschten Inhalte streamen können, wann und wo er will, lineare Ausstrahlung verliert an Bedeutung. Und: Das Publikum soll mitreden. Durch Umfragen, Bürgerforen und weitere Feedback-Mechanismen soll Beteiligung ermöglicht und Anregungen ernst genommen werden. Die Rückmeldungen sollen in das Programmangebot einfließen.