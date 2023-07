Wien: Frau attackiert, Tier aus Fenster geworfen

Die Bestürzung im Gemeindebau in der Treustraße ist groß: Eine Frau (39) erlitt bei einem Streit mit ihrem Lebensgefährten (43) so schwere Verletzungen, dass die Ärzte im Spital um das Leben der zarten blonden Frau kämpfen müssen. Bereits am Vortag hatte sie der 43-Jährige mit einem Messer am Unterarm verletzt. Mittwochfrüh schlug er ihr mit den Fäusten ins Gesicht und trat auf sie ein.