Starbesetzte „Geistervilla“ ++ Sci-Fi mit Berben

Diesmal gehts, unter anderem, um die neue Gruselkomödie „Die Geistervilla“: Eine Neuverfilmung der gleichnamigen Disneyland-Attraktion, die in verschiedenen Freizeitparks auf der ganzen Welt bekannt ist. 20 Jahre nach dem ersten Film mit Eddie Murphy, lädt Disney nun schon zum zweiten Mal zu einem schaurig-lustigen Abenteuer mit absoluter Starbesetzung ins berühmte Gruselhaus. Was der Cast zu den Dreharbeiten verrät und ob sich dafür der Ausflug ins Kino lohnt, erfahren Sie in der aktuellen „Stream On“-Folge.