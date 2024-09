Krutzler: „Die Deutschen sind ignorant!“

Mit „Crooks“ hat der österreichische Regisseur Marvin Kren einen echten Volltreffer auf Netflix gelandet: Action, Drama und knallharte Gangsterstories – das Publikum war sofort begeistert! Kren weiß genau, wie man Zuschauer fesselt und verspricht jetzt schon für die vor kurzem bestätigte, zweite Staffel: „Ich weiß, was das Publikum will und sie werdens bekommen!“ Die Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Regie“ spricht für sich. Im krone.tv-Interview mit Annie Müller Martínez verrät er wie es im so kurz vor der Preisverleihung mit dem Druck geht.