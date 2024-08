Teuerste Serie aller Zeiten ++ Top-Krimi-Highlight

Im Kino kann man ab sofort die neue, deutsche Komödie „Alles Fifty Fifty“ sehen: Darin schlüpfen Moritz Bleibtreu und Laura Tonke in die Rollen eines geschiedenen Elternpaares, das mit der Erziehung ihres 11-jährigen Sohnes Milan ziemlich überfordert ist. Was wir vom Familienfilm erwarten dürfen, verrät der Cast im Interview. Außerdem gehts diesmal um die teuerste Serie aller Zeiten: „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet in die zweite Staffel. Und „Only Murders in the Building“ – eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre – ist mit einer neuen Staffel zurück!