„Veni, Vidi, Vici“: Wenn Reichtum alles darf

Der Film schockiert und regt gleichermaßen zum Nachdenken an. Drehbuchautor und Regisseur Daniel Hoesl hat sich damit was getraut und hat keine Angst vor den Reaktionen des Publikums: „Wenn Sie den Film mögen, muss ich Sie fragen, ob mit Ihnen was nicht stimmt“, verrät er dem krone.tv-Team bei der Premiere im Wiener Gartenbaukino.