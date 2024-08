Film über Häusliche Gewalt ++ Umstrittener Western

Diesmal gehts unter anderem um das Drama „Nur noch ein einziges Mal“: In den Hauptrollen sind „Gossip Girl“-Star Blake Lively und Justin Baldoni, bekannt aus „Jane the Virgin“. Die Bestseller-Verfilmung ist derzeit in aller Munde, der Grund dafür ist allerdings kein positiver. Neu im Kino ist auch „Horizon“, das Herzensprojekt von Oscar-Preisträger Kevin Costner. Lohnt es sich für das dreistündige Westerndrama ins Kino zu gehen? Und wie schauts mit der neuen Serie von und mit Comedy-Traumpaar Anke Engelke und Bastian Pastewka „Perfekt Verpasst“ aus? Die Antworten gibts im Video oben.