Kriminelle Nicole Kidman ++ Gescheiterte Agenten

Diese Woche wird’s besonders spannend im „Stream On“-Magazin: Wir tauchen ein in das glamouröse Drama „Ein neuer Sommer“ auf Netflix, wo eine perfekt geplante Hochzeit plötzlich zum Albtraum wird. Bei Apple TV+ geht die packende Serie „Slow Horses“ in die vierte Runde – Geheimagenten am Rande des Karriereabgrunds stoßen auf einen gefährlichen Fall, der alles verändern könnte. Und für alle Fans von wilden Beats und extravaganten Outfits bringt Sie „Disco, Ibiza, Locomía“ zurück in die 80er – eine wahre Geschichte über Ruhm, Mode und den hohen Preis des Erfolgs.