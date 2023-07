Kasse verspricht gleiche Leistung in Österreich

Die ÖGK vermeldet einen Durchbruch bei bildgebenden Verfahren wie Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT), die für die Diagnose bestimmter Verletzungen und Erkrankungen unersetzlich sind. Ob und wie viel die Kasse dafür zahlt, war bisher in Österreich unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man lebte. Für gleiche Leistungen wurde also unterschiedlich gezahlt.