Borkenkäfer bereits bis Waldgrenze ausgebreitet

Hitze und Trockenheit begünstigen Ausbreitung

Die Klimakrise und ihre Auswirkungen gönnen den Forsten und Wäldern also keine Verschnaufpause. Sowohl im Tiefland als auch in den Bergen war 2022 eines der wärmsten Jahre gewesen, an einigen Wetterstationen der GeoSphere Austria (früher: ZAMG) gab es das heißeste Jahr in der 256-jährigen Messgeschichte. Die Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad pro Jahr hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht.