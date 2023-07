Pilzbefall und Wettlauf gegen den Borkenkäfer

Starkregen, Hagel und Sturm lassen nicht nur in Kärntens Wäldern ein regelrechtes Schlachtfeld zurück. Etliche Felder und Ackerflächen wurden verwüstet. „10.000 Hektar sind aktuell beschädigt, davon 500 Hektar sehr schwer“, gibt Erich Roscher, Leiter der Pflanzenbauabteilung der Landwirtschaftskammer Kärnten, zu bedenken. Dabei hat es den Bezirk Völkermarkt am schwersten getroffen. „In Unterkärnten sind 5000 Hektar, in Feldkirchen und Klagenfurt 3000 Hektar zerstört, der Rest verteilt sich im Land.“