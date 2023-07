Große Sorgen! Jetzt schlagen Formel-1-Stars Alarm

Leclerc: „Wir übertreiben nicht!“

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wies vor allem auf die schlechte Sicht bei Regen hin. „Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass wir gar nichts sehen“, sagte der Monegasse. Dies sei eines der größten Probleme. Leclerc regte zudem als Lehre aus den jüngsten Unfällen an, Änderungen an der berühmten Mut-Kurve Eau Rouge vorzunehmen. So sollten die Streckenbegrenzungen nicht mehr so dicht am Rand stehen, da dies das Risiko erhöhe, dass Fahrer nach einem Einschlag mit dem Rennwagen zurück auf die Fahrbahn rutschten und von nachfolgenden Autos getroffen würden.