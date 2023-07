Auf der Lieblingspiste will Max „großen Spaß“

Neun Siege, zwei zweite Plätze - Max Verstappen ist der Halbzeit-König dieser Formel-1-Saison (siehe Grafik unten). Und mit demselben Elan soll es weitergehen, bereits am Wochenende mit Sprint und Grand Prix in Spa-Francorchamps. „Das wird ein großer Spaß“, kündigt der WM-Dominator vor dem Qualifying am Freitag für das Rennen am Sonntag an. „Spa ist meine Lieblingsstrecke, und es wird interessant sein, zu sehen, wie sich unser Auto in den schnelleren Kurven verhalten wird.“