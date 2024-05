Stadion in Wien – aber Titel in Graz

„Wien als erster Ansprechpartner“

„Nein, ein Denkanstoß“, so der Landeschef. „Aber wo steht geschrieben, dass ein Nationalstadion in Wien stehen muss?“ Nirgends. Wenngleich aber auch ÖFB-Boss Klaus Mitterdorfer vom steirischen Vorstoß aus dem Nichts heraus auf dem falschen Fuß erwischt wurde. „Grundsätzlich sehen wir jede Form der Entwicklung in der Sport-Infrastruktur positiv, interessant sind hier aber immer Machbarkeitsstudien. Wie kann sich das darstellen, wie sieht es mit der Erreichbarkeit aus?“, so Mitterdorfer, der gegenüber der „Krone“ klar betonte: „Wir sehen die Stadt Wien als ersten Ansprechpartner, hier sind wir in guten Gesprächen, was die Weiterentwicklung des Happel-Stadions angeht.“