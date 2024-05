Mitterwallner fuhr wie im Vorjahr zu EM-Silber

Mitterwallner kam in der vorletzten Runde auf rutschigem Felsterrain an der gleichen Stelle wie zuvor Ferrand-Prevot zu Fall, konnte aber weiterfahren. Der Marathon-Weltmeisterin glückte bei schwierigen Bedingungen ein erfreulicher Einstieg in die Olympiasaison. Die ersten beiden Weltcups im April hatte die 22-Jährige wegen einer Erkrankung verpasst. Der nächste Weltcup steht Ende Mai im Nove Mesto auf dem Programm.