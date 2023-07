Landeschefs fordern für Westen Heereshubschrauber

Deshalb haben sich die beiden Landeshauptleute laut eigenen Angaben auch in einem Schreiben an ihre Parteifreundin, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gewandt. „Eine verbesserte Stationierung von Hubschraubern im Westen würde uns ermöglichen, noch schneller auf Notfälle zu reagieren und die Versorgungssicherheit deutlich zu stärken“, betonten Mattle und Wallner unisono und spielten auf Hochwasser und Lawinenunglücke in der jüngeren Vergangenheit an.