Brandstifter sollen jetzt härter bestraft werden

Der Zivilschutz sprach von einem „Geschäft mit dem Feuer.“ In Süditalien würden Brandstifterinnen und Brandstifter die staatliche Aufforstung erzwingen und sich so Arbeit beschaffen wollen. Arbeitslose aus der Region werden nämlich für die Forstarbeiten eingesetzt. In vielen Gegenden Süditaliens liegt die Arbeitslosigkeit bei mehr als 20 Prozent, jede und jeder zweite Jugendliche hat keinen Arbeitsplatz.