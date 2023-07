Kurioser Coup: „Das stinkt gewaltig zum Himmel“

Gläubige sind über den Vorfall entsetzt

„Das stinkt ja gewaltig zum Himmel“, ließen erstaunte Bürger ihrem Unmut freien Lauf. Ohne entdeckt zu werden, war ein unbekannter Täter in die Kirche der rumänisch-orthodoxen Gemeinde der Pfarre Stegersbach eingebrochen. In der Sakristei knackte er das Schloss des Opferstockes und räumte die Spendenbox leer. Inmitten von Heiligenbildern, Ikonen, der Bibel und dem Jesu-Kreuz ließ der Unhold ungeniert seine Hose runter und verrichtete das große Geschäft. Der „00-Coup“ schlug Wellen bis in die höchsten Kirchenkreise.