Obdachlose verprügelt: Filmerin (17) vor Gericht

Ab heute müssen sich, wie berichtet, drei Burschen (16, 18, 19) wegen Mordversuch vor dem Geschworenengericht in Leoben verantworten. Einige Monate zuvor saßen sie „nur“ wegen absichtlich schwerer Körperverletzung vor einem Schöffensenat. Der erkannte aber, dass ihre Taten – sie prügelten und traten in mehreren Angriffen eine Obdachlose in Kapfenberg fast tot und filmten die brutalen Taten auch noch – viel schwerwiegender waren, woraufhin ein Unzuständigkeitsurteil fiel. Was allerdings völlig untergegangen ist: Dass es in diesem furchtbaren Fall schon eine gerichtliche Erledigung gegen ein Mädchen, das zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt war, gegeben hat.