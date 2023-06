Burschen quälten Obdachlose: Mordversuch-Anklage

Der Kärntner, ein Salzburger und ein Steirer hatten sich völlig willkürlich eine ehemalige Wirtin, die in die Obdachlosigkeit geschlittert war, als wehrloses Prügelopfer ausgesucht. Bei einer Brücke in Kapfenberg traten sie ihr einfach so in den Rücken. Nur ein Busch verhinderte einen Absturz in die kalte Mürz.