Die Mordserie hält an: Alle Täter waren Männer!

Auch am Mittwoch können die Bewohner der Steinbrenner-Siedlung in Birkfeld nicht fassen, was sich in ihrer verträumten Straße zugetragen hat. „Es ist so schrecklich, das hätte ich mir nie gedacht. Aber man weiß halt nicht, was hinter geschlossenen Türen passiert“, ist Anrainer Herbert Posch zutiefst traurig über das Ableben seiner Freunde.