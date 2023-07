Regierung verpasst Ärzte-Schwund ein Mini-Pflaster

Gießkannenförderungen bringen nichts

SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder meint: „Ähnlich wie bei der Teuerung will die Bundesregierung mit viel Geld Tatendrang symbolisieren, wird die Probleme aber – wie bei der durch die Gießkannenförderungen angeheizten Inflation – nur verschärfen. Zwar könnte es im ländlichen Raum durchaus auch mehr geplante Kassenstellen geben, es fehlt aber vor allem an tatsächlich auch besetzten Kassenstellen – und das bei laut Statistik Austria so viel aktiven Ärzten und Ärztinnen wie nie zuvor!“