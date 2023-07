Rosenbauer „löscht“ jetzt schon die Brandgefahr

Weniger sichtbar sind die digitalen Lösungen, an denen Rosenbauer tüftelt: Gemeinsam mit der OroraTech GmbH aus München entwickelten die Oberösterreicher ein System zur Früherkennung von Waldbränden. „Wir sind hier mit den Feuerwehren in Kalifornien und Griechenland in Kontakt", verriet Chef Sebastian Wolf im April.