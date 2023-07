Rhodos: Militär rettet Familie aus OÖ vor Feuer

Militär holte Touristen

Das griechische Militär holte die Hotelgäste später mit Lastwagen ab, brachte die drei Innviertler zu einem nahen Strand. Viele Touristen flohen allerdings zu Fuß auf einen Strand in der Nähe. Einige schleppten sogar ihr Gepäck mit. Das mussten sie allerdings am Strand zurücklassen. Die Touristen und auch die Innviertler wurden dann gegen 1 Uhr mit Booten gerettet und in Sicherheit gebracht.