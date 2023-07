Lechtal erhält weitere 10 Jahre „Sonderhilfe“

Just die Klimmbrücke in Elmen mit ihrem Naturparkhaus über dem Lech war der Ort der Frohbotschaftsverkündung, die marode Lechbrücke wird nämlich selbst davon profitieren: Der Geldregen des Regionalwirtschaftlichen Programmes, der im nächsten Jahr versiegen würde, wird weitere zehn Jahre Sondermittel in die Naturparkregion Lechtal-Reutte schleusen. Dies erklärte LH Anton Mattle im Lechtal persönlich: „Ab 2025 werden bis einschließlich 2034 jährlich 850.000 Euro seitens des Landes bereitgestellt.“ Es gehe um eine bestmögliche Nutzung und Weiterentwicklung von regionalen Faktoren und Ressourcen sowie eine Stärkung von Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe.